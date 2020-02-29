شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 نقاط ..تعرف على حصاد البرلمان في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنجز مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الحالى عددا من المهام التشريعية والرقابية الهامة بجانب عدد من الأنشطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، حيث التقى برئيس برلمان تشيلى، وكل من وزير التموين ووزير التعليم العالى، ووكيلى مجلس النواب.

ونرصد أبرز ما شهده البرلمان خلال الأسبوع الماضى فى السطور التالية..

-أقر 5 قوانين بشكل نهائى، ليتم إرسالها بعد ذلك لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.

-شملت قانون الضريبة على القيمة المضافة وتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ومكافحة الإرهاب وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى وإنهاء المنازعات الضريبية.

-وافق فى المجموع على قانونين، وأرسلهما لمجلس الدولة لمراجعتهما، وهم قانون التقاعد والمعاشات للقوات المسلحة ومكافحة المخدرات.

- ووافق أيضا على 6 اتفاقيات تعاون مع ألمانيا.

- كما أحال المجلس 66 تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة .

-وقرر مكتب مجلس النواب إحالة النائب إلهامى عجينة للجنة القيم للنظر في المخالفات والشكاوى المنسوبة إليه.

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-أعلن البرلمان خلو مقعد الدائرة الثالثة مركز شرطة سمالوط بالمنيا، وذلك بعد وفاة النائب " على الكيال".

-كما أدى النائب محمد أبو العينين اليمين الدستورية بعد فوزه في الانتخابات التكميلية بدائرة قسم الجيزة.

-ونعى المجلس رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك لما قدمه للوطن كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة .

-استقبل الدكتور على عبد العال، ايفان فلوريس جارسيا رئيس مجلس النواب التشيلي.