شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يطلب إصلاح منظومة صرف مياه الأمطار كى لا تغرق الشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير التنمية المحلية، بشأن حقيقة إصلاح منظومة صرف الأمطار، لتعظيم الاستفادة منها، وفى نفس الوقت لتلافي السلبيات الناتجة عن سقوط الأمطار والتي وصلت مؤخرا لحد السيول في بعض المناطق، لافتا إلى تأثر القاهرة سلبا وشبكات الطرق، مؤخرا وخاصة الأنفاق وعلى الرغم من الجهود المبذولة إلا أن هناك بعض الأنفاق تكررت الأزمة بنفس الطريقة، متابعا: مش عايزين الشوارع تغرق تانى.

وشدد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة عرض خطة الوزارة بشأن إصلاح منظومة صرف الأمطار، والرد على التساؤلات بشأن غرق بعض المناطق أكثر من مرة، على الرغم أنه تم الإعلان مؤخرا أن هناك العديد من الجهود التي بُذلت لتفادى وقوع كوارث، وأن تكون هناك خطوات استباقية لمنع تكرار هذه الأزمات مرة أخرى.

وطالب عضو مجلس النواب، الوزارة بالعمل والتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات المسؤولة عن التغيرات المناخية من أجل تفادى أزمة غرق بعض المناطق، لوضع رؤية حقيقية لإصلاح منظومة صرف مياه الأمطار والاستفادة منها، على أن يكون هناك متابعة دقيقة في التنفيذ على أرض الواقع.

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وشهدت الأيام القليلة الماضية بذل جهودا لرفع أثار الأمطار من الشوارع من خلال المتابعة الدورية على مدار الساعة لأعمال شفط مياه الأمطار أولاً بأول وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بالتواجد الميدانى طوال اليوم وعدم مغادرة الشوارع قبل الانتهاء من رفع أثار الأمطار والتوجه السريع نحو أى تجمعات جديدة لمياه الأمطار فى ظل عدم استقرار الظروف الجوية وسرعة إزالتها لعدم التأثير على حركة سير المواطنين والمركبات.