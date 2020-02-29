شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة اتصالات البرلمان: خطة تطوير ماسبيرو تساهم في تحسين أوضاع هذا الصرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أنه مستاء للغاية من العديد من الشائعات الكاذبة التي تطال بعض المؤسسات ذات القيمة التاريخية الهائلة لمصر، مثل مبنى ماسبيرو والذي لا يمكن التفريط فيه مهما حدث لأنه ملكية خاصة للدولة المصرية.

وأضاف أحمد بدوى في بيان له اليوم، أنه لا نية لخصخصة مبنى "ماسبيرو"، وفق ما أكدته الهيئة الوطنية للإعلام لكن هناك خطة لتطويره ورفع كفاءته والاستفادة من جميع الكوادر البشرية الموجودة به.

وشدد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، على أن خطة التطوير تهدف الى تطوير المبنى والاستفادة من العاملين به، وتحقيق إدارة أفضل للإمكانات البشرية والفنية بما يسهم في تحسين أوضاع هذا الصرح مالياً، وزيادة إيراداته، وتطوير المحتوى الاعلامي الذي يقدم من خلاله بشكل قادر على جذب المشاهد المصري وإعادة الميديا المصرية للقمة مرة ثانية.