شكرا لقرائتكم خبر عن جنود أتراك مصابون يفضحون أردوغان : 58 من زملائنا قتلوا في هجوم إدلب والوضع خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح تسجيل صوتي لجندي تركي الهزائم والخسائر التي تتعرض لها قوات أردوغان، في سوريا، خاصة أن جنود القوات التركية اندمجوا مع المجموعات الإرهابية فى إدلب، خوفا من مواجهة الجيش السورى، ما تسبب فى تزايد أعداد قتلى الأتراك فى المدينة السورية، فيما تزايد سخط المعارضة التركية من إقحام أردوغان الجنود الأتراك فى سوريا.

التسجيل الصوتى الذى نشرته منصات تركية معارضة يقول فيه الجندى التركي :"أصدقائي الأعزاء، الان أنا موجود بمستشفى مدينة الريحانية، وهناك 58 من جنودنا قتلوا ،وحتى تلك اللحظة ما زال يأتي قتلى، فهناك من 25 إلى 30 جندي تم إرسالهم إلى مستشفى مدينة هاتاي، وهناك غيرهم

وتابع الجندي التركي قائلا :" الوضع خطير، وهناك أكثر من ذلك مصابون، هنا الوضع خطير للغاية، ياربي ساعد كل من هنا، والله المكان ممتلئ بالقتلى".

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فى هذا السياق واصلت وحدات من الجيش العربى السورى عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان بريف إدلب، ونفذت ضربات مكثفة ضد مواقعها وتحركاتها على محور سراقب وكبدتها خسائر كبيرة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات الجيش تابعت استهدافاتها المركزة ضد الإرهابيين على محور سراقب بريف إدلب الجنوبى الشرقى، ونفذت ضربات نارية مكثفة بسلاحى المدفعية والصواريخ على مواقع المجموعات الإرهابية وخطوط إمدادها ومحاور تحركها، وأوقعت فى صفوفها العديد من القتلى ودمرت عدة مدرعات وعربات ثقيلة.

وأشارت إلى أن المجموعات الإرهابية فى ريف إدلب تتلقى دعماً عسكرياً مباشرا من قوات النظام التركى فى هجماتها وبجميع وسائط الدعم النارى المدفعى والصاروخى والطيران المسير المتطور، والذى يتم من خلاله استهداف مواقع الجيش وتقديم المعلومات للتنظيمات الإرهابية.