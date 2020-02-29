شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسى تقدم واجب العزاء لأسرة حسنى مبارك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكان قد شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر الخميس الماضى، في جنازة عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة فى حضور كبار رجال الدولة، وتقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك".

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وكان محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم العامة قد أعلن من قبل لـ"الخليج 365" أسماء 5 قراء يقومون بتلاوة القرآن الكريم فى عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، والذى يقام مساء الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وهم: القارئ الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوى، وأحمد تميم المراغى، وهانى الحسينى، وعبد الناصر حرك.



انتصار السيسى تقدم واجب العزاء



لحظة وصول السيدة انتصار السيسى