شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البنك المركزى وسرور وعز وقذاف الدم يشاركون فى عزاء مبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك طارق عامر محافظ البنك المركزي، وأحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، في في عزاء محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق، المقام بمسجد المشير طنطاوي.

كما شارك فتحي سرور رئيس مجلس النواب السابق، وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، وعدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، وأنس الفقي وزير الاعلام الأسبق.

وكان محمد الساعاتي، المتحدث باسم نقابة قراء القرآن الكريم العامة قد أعلن من قبل لـ"الخليج 365" أسماء 5 قراء يقومون بتلاوة القرآن الكريم فى عزاء الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، والذى يقام مساء الجمعة بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وهم: القارئ الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوى، وأحمد تميم المراغى، وهانى الحسينى، وعبد الناصر حرك .

و شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر الأربعاء في جنازة عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة فى حضور كبار رجال الدولة، وتقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

توفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء الموافق 25 فبراير عن عمر يناهز 91 عاما، وتنحى مبارك عن الحكم بعد اندلاع ثورة 25 يناير، حيث خرج نائب رئيس الجمهورية وقتها عمر سليمان ليعلن تنحي مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ليكون شهر فبراير هو شهر الترقى لرتبة طيار عام 1974 والتنحى والوفاة.

























































































































































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