بيت “مول الكاسكيطة” يتعرض للسرقة وزوجته: “حكروني حيث مكاينش راجلي”!

علم “اليوم 24” من مصادر خاصة، أن بيت محمد السكاكي، المعروف بـ”مول الكاسكيطة”، تعرض فجر اليوم الجمعة، للسرقة من طرف مجهولين في مدينة سطات.

واستغل مجهولون عدم وجود زوجة “مول الكاسكيطة” في المنزل، لتنفيذ عملية السرقة.

وعبرت زوجة “مول الكاسكيطة” عن شعورها بالحكرة، لأن اللصوص استغلوا حبس زوجها، لتعريض بيته للسرقة، وقالت: “حكروني حيث مكاينش راجلي”.

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تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف في مدينة سطات، أيدت الأسبوع الماضي، الحكم الابتدائي، الذي أصدرته الغرفة الجنحية التلبسية في مدينة سطات، في حق “البودكاستر” محمد السكاكي، الملقب بـ”مول الكاسكيطة”.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية في مدينة سطات، قد أدانت “مول الكاسكيطة” بالحبس أربع سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، على خلفية نشره لفيديو، موجهة إليه تهم “الإساءة إلى الملك، والسب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات، والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية، وحيازة المخدرات”.