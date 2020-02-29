البيت الأبيض يكشف محاولات استغلال كورونا للإضرار بترامب

السبت 29 فبراير 2020

اتهم مسؤول كبير في البيت الأبيض وسائل الإعلام الأمريكية، الجمعة، بنشر الكثير من التقارير السلبية حول فيروس كورونا بغية إلحاق الضرر بالرئيس دونالد ترامب.



وقال كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة ميك مولفاني، في منتدى سياسي محافظ: "السبب وراء كثرة الاهتمام بـ"كورونا" اليوم هو أنهم يعتقدون أن هذا هو ما سيسقط الرئيس، هذه خلاصة الأمر".

ومضى مولفاني قائلاً "إنه من أجل تهدئة أسواق الأوراق المالية، فإنه يقترح إغلاق أجهزة التلفاز الخاصة لمدة 24 ساعة".

وانتقد مولفاني وسائل الإعلام لنشر تقارير سلبية ضد الرئيس، بما في ذلك خلال التحقيق في قضية خضوعه للمساءلة والمحاكمة الأخيرة.

عمل رائع

وقال الرئيس الأمريكي، في وقت سابق، الجمعة، إن إدارته قامت "بعمل لا يصدق" لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد أن قال حاكم ولاية كاليفورنيا إن الولاية تراقب 8 آلاف و400 شخص بحثا عن أعراض المرض. وصرح ترامب للصحفيين بأن "الولايات المتحدة لديها 15 شخصا مصابا بالفيروس وليس الآلاف".

Advertisements

وأضاف أن ذلك أفضل ما يمكن تحقيقه، وأرجع الفضل في ذلك إلى قرار الإدارة بإغلاق الحدود، في إشارة واضحة إلى القيود المفروضة على المسافرين من الصين.

والخميس الماضي، أكد ترامب أنه سيوكل مهمة متابعة ملف حماية أمريكا من فيروس كورونا إلى نائبه مايك بنس.

وقلل ترامب، من تهديد تفشي فيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.

وأضاف: "لو خصص الكونجرس أكثر من 2.5 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا سنقبل بذلك".

وأشار إلى أنه بفضل كل ما فعلناه، فإن الخطر على الشعب الأمريكي يبقى متدنياً جداً.

وانتقد مولفاني وسائل الإعلام لنشر تقارير سلبية ضد الرئيس، بما في ذلك خلال التحقيق في قضية خضوعه للمساءلة والمحاكمة الأخيرة.