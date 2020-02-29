شكرا لقرائتكم خبر عن أوضاع مأساوية بمخيمات الفلسطينيين في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أعرب الصليب الأحمر الدولي عن قلقه البالغ جراء الأوضاع المأساوية داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد وفد الصليب الأحمر الدولي خلال جولته أمس، داخل مخيم البداوي قرب مدينة طرابلس اللبنانية، أنه يتابع بجهد كبير قضايا المفقودين اللبنانيين والفلسطينيين خلال سنوات الحرب اللبنانية الماضية.

وعقد وفد الصليب الأحمر برئاسة ري فان اجتماعا موسعا مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في مخيم البداوي، وجرى البحث في أسماء المفقودين الفلسطينيين والمعلومات المتوفرة حول مصيرهم.

وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان بعد زيارة الوفد أن الاجتماع استعرض جميع الجهود التي بذلها الصليب الأحمر مع أهالي المفقودين خلال السنوات الماضية، وجميع الأنشطة التي تمت على هذا الصعيد.

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من جانبهم، أكد اللاجئون الفلسطينيون في مخيم البداوي قرب مدينة طرابلس شمال لبنان، أن لا حل لمأساتهم إلا بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.

وشدد اللاجئون الفلسطينيون خلال اعتصامهم الجمعة، أمام مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم البداوي، رفضهم حالة الحرمان والظروف المعيشية المأساوية التي يتعرضون لها.

وأغلق اللاجئون الفلسطينيون أمس مكاتب وكالة (الأونروا) في البداوي، مطالبين المجتمع الدولي بتحرك عاجل لإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ترفع عنهم الظلم والحرمان الذي يتعرضون له، وممارسة أقسى أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تحقيق السلام العادل والشامل وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.