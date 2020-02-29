شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يتمدد في إيران.. وبومبيو: حاولنا مساعدتهم والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمام الكونجرس الأمريكى أمس الجمعة: إن بلاده عرضت المساعدة في أزمة انتشار فيروس كورونا بإيران، والذي تسبب في وفاة 34 شخصاً. وعبر بومبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس عن قلقه بسبب عدم شفافية النظام الإيراني خلال هذه الأزمة.

» تشديد أمريكي

وقال بومبيو: «إن إيران التي تواجه عقوبات أمريكية لم يكن لديها بنية تحتية قوية في القطاع الصحي»، مضيفا أن «إيران لا تملك بنية تحتية صحية والإيرانيون لا يشاركون المعلومات».

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة ستستمر بممارسة الضغوط حتى تتصرف إيران كدولة طبيعية. وأكد الوزير الأمريكي أن إدارة ترامب لن تتغاضى أو تتساهل مع التهديد للأمن القومي الذي تمثله إيران للولايات المتحدة وأصدقائها وشركائها.

وشدد بومبيو على أن إيران تدرك مدى جدية واشنطن وجاهزيتها بعد مقتل سليماني الذي كان يخطط لقتل أمريكيين بالمنطقة.

» وفيات بإيران

وأعلنت إيران الجمعة وفاة ثمانية أشخاص جراء فيروس كورونا المستجدّ، من بين 143 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 34 وعدد المصابين إلى 388 في البلاد. وتسبب فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية خلال شهر ديسمبر في إصابة عشرات الآلاف. وألغت السلطات الإيرانية إقامة صلاة الجمعة في عواصم 23 من أصل 31 إقليما، بسبب التفشي من بينها العاصمة طهران ومدينتا قم ومشهد.

من جانبها، أعلنت السفارة الروسية في العاصمة الإيرانية طهران الجمعة، عن تعليق خدماتها القنصلية للإيرانيين حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في إيران.

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وكانت روسيا قد أعلنت أمس الخميس أنها ستوقف رحلاتها الجوية إلى ومن إيران بسبب تفشي فيروس كورونا.

» تعطيل الأنشطة

وكان رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، قد ذكر في مؤتمر صحفي أمس، بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 34 حالة وفاة.

وأضاف جهانبور أنه تم تسجيل 64 حالة إصابة جديدة في طهران وحدها خلال الـ 24 الماضية.

ويشير قرار إلغاء صلاة الجمعة في المحافظات الإيرانية إلى مدى خطورة تفشي كورونا في البلاد.

ونصحت السلطات الصحية المواطنين بعدم الانخراط في المناسبات العامة مثل حفلات الزفاف والجنائز.

وتعد إيران، إلى جانب الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، إحدى بؤر الإصابة بفيروس كورونا.