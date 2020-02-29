شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: ارتفاع إصابات «كورونا» إلى 57 والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم إصابة 19 حالة جديدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 57 حالة منذ شهر يناير.

وقال الوزير فيران خلال زياته إلى مقاطعة كريبي أون فالوا شمال غرب فرنسا: "وصلنا إلى مرحلة جديدة من الوباء".

وسجلت فرنسا الأربعاء الماضي أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19".