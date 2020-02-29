شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: ارتفاع إصابات «كورونا» إلى 57 والان نبدء بالتفاصيل
وقال الوزير فيران خلال زياته إلى مقاطعة كريبي أون فالوا شمال غرب فرنسا: "وصلنا إلى مرحلة جديدة من الوباء".
وسجلت فرنسا الأربعاء الماضي أول حالة وفاة لمواطن بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد "كوفيد 19".
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