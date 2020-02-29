"أحمد الله مرتاح الضمير ومصر أمانة فى أعناقكم".. علاء مبارك ينشر وصية والده الأخيرة للشعب المصري

تلقت أسرة الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك العزاء فيه، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة، مساء أمس الجمعة.

وقام بتلاوة آيات القرآن الكريم، المشايخ: الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوي، وأحمد تميم المراغي، وهاني الحسيني، وعبد الناصر حرك.

وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، كبير الياوران اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لأداء واجب العزاء، بينما كثّفت قوات الأمن من ورجال الجيش والشرطة والحرس الجمهوري من تواجدها، وانتشرت على طول الطرق المؤدية للمسجد.

ورحل مبارك عن عمر ناهز 92 عامًا، وشُيّع جثمانه في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس السيسي وعدد من قيادات الدولة الأربعاء الماضي، قبل دفنه بمقابر العائلة بمنطقة مصر الجديدة، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد.

وشهد العزاء زحاما شديدا في المكانين المخصصين للرجال أو السيدات، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث كانت تتلقي سوزان مبارك العزاء من المعزيات. حسبما نشر موقع "الوطن".

ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مقطع فيديو يتضمن أحدى كلمات والده الراحل عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، والتى وصفها الكثيرين بأنها وصية الرئيس الراحل.

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وبدأ الرئيس الراحل في مقطع الفيديو قائلاً: "لعل حديثي لحضارتكم اليوم، هو آخر ما أتحدث به لبني وطني، قبل أن ينتهي العمر، ويحين الآجل، وإواري في تراب مصر الطاهر، إنني وقد اقترب العمر من نهايته، أحمد الله مرتاح الضمير، إن قضيته مدافع عن مصر ومصالحا وأبنائها، حرباً وسلاماً". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأضاف "وأننى بخبرة السنين، أقول لكل مصريا ومصرية، حافظوا على وحدة الوطن، وألتفو حول قيادته، انتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار، وما يحاك له من مخططات ومؤامرات، أن مصر أمانة في أعناقكم، فأحفظوها وأرعو عهدها واحملوا رايتها وأمضو بها إلى الأمام، حمي الله مصر وراعاها وأعلى رايتها وحموا شعبها الأبي الأصيل".

وتابع: "إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصرية.. حافظوا على وحدة الوطن والتفوا حول قيادته. انتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار، وما يحاك له من مخططات ومؤامرات".

وشدد مبارك على أن مصر "أمانة في أعناق الشعب"، مضيفا: "احفظوها وارعوا عهدها واحملوا رايتها، وامضوا بها إلى الأمام".

واختتم الرئيس الراحل حديثه بالدعاء لمصر، قائلا: "حمى الله مصر ورعاها وأعلى رايتها وحمى شعبها الأبي الأصيل". حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وأقيم عزاء الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في مسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر، وشارك حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وأحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.