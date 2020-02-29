فيديوهات تلخص عزاء مبارك.. أبرزها خناقة "جاردات" عمرو دياب وظهور حبيب العادلي وطلبات من النواب

تلقت أسرة الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك العزاء فيه، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة، مساء أمس الجمعة.

وقام بتلاوة آيات القرآن الكريم، المشايخ: الطبيب أحمد نعينع، وحجاج الهنداوي، وأحمد تميم المراغي، وهاني الحسيني، وعبد الناصر حرك.

وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، كبير الياوران اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف، لأداء واجب العزاء، بينما كثّفت قوات الأمن من ورجال الجيش والشرطة والحرس الجمهوري من تواجدها، وانتشرت على طول الطرق المؤدية للمسجد.

ورحل مبارك عن عمر ناهز 92 عامًا، وشُيّع جثمانه في جنازة عسكرية تقدمها الرئيس السيسي وعدد من قيادات الدولة الأربعاء الماضي، قبل دفنه بمقابر العائلة بمنطقة مصر الجديدة، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في البلاد.

وشهد العزاء زحاما شديدا في المكانين المخصصين للرجال أو السيدات، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث كانت تتلقي سوزان مبارك العزاء من المعزيات. حسبما نشر موقع "الوطن".

وجات أبرز عناوين الفيديوهات التى سيطرت على المشهد خلال عزاء الرئيس الاسبق حسني مبارك كالتالي:

سفير فلسطين والفخراني وزكي أول الحاضرين لعزاء مبارك



طوابير ووفود عربية أول فيديو من عزاء مبارك بمسجد المشير

سوزان مبارك تتلقى العزاء في الرئيس الأسبق بمسجد المشير

وسط طوابير المتوافدين.. علاء وجمال مبارك يتلقيان العزاء في والدهما

نظيف وسرور وشفيق والديب يقدمون واجب العزاء في مبارك

حبيب العدلي يقدم واجب العزاء في الرئيس الأسبق حسني مبارك

سوزان مبارك تنعزل في قاعة كبار الزوار بعيدا عن الصحافة والتلفزيون

طوابير ممتدة مئات المواطنين يصطفون للتعزية في مبارك

وصول عمرو دياب ودينا الشربيني إلى عزاء الرئيس الراحل مبارك

سيلفي وطلبات من النواب في عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

بسبب معجب.. خناقة لحظة خروج عمرو دياب ودينا الشربيني من عزاء مبارك

وفد من الكنيسة المصرية لتقديم واجب العزاء في مبارك

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مواطنون يقبلون يد شيخ الأزهر ورأسه أثناء تقديم العزاء في مبارك

انهيار مجدي عبدالغني في حضن جمال مبارك أثناء تقديمه العزاء في الرئيس الأسبق

ورحل مبارك عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، في مستشفى الجلاء العسكري، عن عمر ناهز 92 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

وشيعت جنازة الرئيس الأسبق في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي، تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة.