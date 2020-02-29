شددت المندوبة الفرنسية في ​مجلس الأمن​، على أنه "حان الوقت لوضع حد للحملة التي يشنها ​النظام السوري​ بدعم من ​روسيا​ في إدلب"، داعية إلى "تهدئة فورية في إدلب والنظام السوري وروسيا إلى العودة إلى التفاهمات السابقة ووقف ​إطلاق النار​"، معتبرة أن "التصعيد لن يصب في مصلحة أي فريق ويفاقم الوضع الإنساني".

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كانت هذه تفاصيل خبر مندوبة فرنسا بمجلس الأمن: لتهدئة فورية في إدلب والتصعيد لن يصب في مصلحة أحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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