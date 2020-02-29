الجعفري: النظام التركي حول نقاط المراقبة بسوريا لغرف عمليات لدعم التنظيمات الإرهابية

أكد مندوب ​سوريا​ في ​الأمم المتحدة​ بشار الجعفري، في كلمة له، خلال انعقاد جلسة ل​مجلس الامن​ لبحث اخر التطورات في محافظة ادلب السورية ان "النظام التركي حول نقاط المراقبة داخل ​الأراضي السورية​ إلى غرف عمليات لدعم التنظيمات الإرهابية، ووجود القوات التركية بعيداً عن نقاط المراقبة دليل على دعمها للجماعات الإرهابية"، موضحاً ان "نظام الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ضرب بعرض الحائط مبادئ حسن الجوار، وأردوغان حوّل ​الجيش التركي​ إلى ذراع لتنظيم ​الإخوان المسلمين​"، لافتاً الى ان "نظام أردوغان تنصل من الوفاء بتعهداته".

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