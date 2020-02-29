مندوب روسيا بالأمم المتحدة: من حق الجيش السوري الرد على هجمات الإرهابيين

أكد مندوب ​روسيا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​ ​فاسيلي نيبينزيا​، في كلمة له خلال انعقاد جلسة ل​مجلس الامن​ لبحث اخر التطورات في محافظة ادلب، أن "من حق ​الجيش السوري​ الرد على هجمات الإرهابيين على ​الأراضي السورية​". إضغط للمزيد

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