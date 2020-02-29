محمد الحوثي: السعودية تستهدف الحج ومكة المكرمة والمدينية المنورة

أعتبر رئيس ​اللجنة الثورية العليا​ في "​أنصار الله​"، محمد على الحوثي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان ​السعودية​ "تستهدف الحج و​مكة المكرمة​ والمدينية المنورة، وإن وباء ​كورونا​ هو إحدى مبرراتها، واذا كان الموضوع فقط لاجل وباء كورونا، فلماذا تسمح السعودية بالدخول إلى بقية المناطق في أراضيها، ولماذا يتم التعليق لمواطني ​دول مجلس التعاون​ الخليجي من الدخول إلا على مدينتي مكة المكرمة و​المدينة المنورة​"؟.

هذا وأعلنت السلطات في السعودية، في وقت سابق، "تعليق السعودية دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.