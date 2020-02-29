أعتبر رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، محمد على الحوثي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان السعودية "تستهدف الحج ومكة المكرمة والمدينية المنورة، وإن وباء كورونا هو إحدى مبرراتها، واذا كان الموضوع فقط لاجل وباء كورونا، فلماذا تسمح السعودية بالدخول إلى بقية المناطق في أراضيها، ولماذا يتم التعليق لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الدخول إلا على مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة"؟.
هذا وأعلنت السلطات في السعودية، في وقت سابق، "تعليق السعودية دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الحوثي: السعودية تستهدف الحج ومكة المكرمة والمدينية المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.