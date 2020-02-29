رئيس السلفادور يحظر دخول المسافرين من إيران بسبب كورونا

أعلن رئيس ​السلفادور​ نجيب أبو كيلة، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "سلطات ​الهجرة​ ستأمر بمنع دخول المسافرين القادمين من ​إيران​، في إجراء صحي بهدف ​الوقاية​ من تفشي فيروس "كورونا" المستجد"، مشيراً الى ان "مواطني السلفادور والدبلوماسيين القادمين من إيران، التي تشهد أكبر تفش للفيروس خارج ​الصين​، سيقضون 30 يوما في الحجر الصحي". هذا ولم تسجل السلفادور ​حالات​ إصابة بالفيروس.

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