الخارجية الأميركية: ندرس سبل مساعدة تركيا بمواجهة الجيش السوري بمحافظة إدلب

أعلن مسؤول رفيع ب​الخارجية الأميركية​ أن "​واشنطن​ تدرس سبل مساعدة ​القوات التركية​ بشكل عاجل في مواجهة ​الجيش السوري​ ب​محافظة إدلب​، لكنها لم تقرر بعد إرسال قوات للمنطقة، و​الولايات المتحدة​ تعتزم دعم القوات التركية في إدلب بالعتاد والمعلومات، دون تحركات عسكرية لوحدات أميركية"، موضحاً ان "​تركيا​ لم تطلب من ​الناتو​ تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف، على خلفية تصاعد التوتر في إدلب".

هذا وتتعلق المادة بالدفاع الجماعي لأعضاء الحلف وتنص على أن "الهجوم على عضو واحد أو العديد منهم في ​أوروبا​ أو ​أميركا​ الشمالية سيعتبر هجوما على جميع الحلفاء".