أعلن مسؤول رفيع بالخارجية الأميركية أن "واشنطن تدرس سبل مساعدة القوات التركية بشكل عاجل في مواجهة الجيش السوري بمحافظة إدلب، لكنها لم تقرر بعد إرسال قوات للمنطقة، والولايات المتحدة تعتزم دعم القوات التركية في إدلب بالعتاد والمعلومات، دون تحركات عسكرية لوحدات أميركية"، موضحاً ان "تركيا لم تطلب من الناتو تفعيل المادة الخامسة من ميثاق الحلف، على خلفية تصاعد التوتر في إدلب".
هذا وتتعلق المادة بالدفاع الجماعي لأعضاء الحلف وتنص على أن "الهجوم على عضو واحد أو العديد منهم في أوروبا أو أميركا الشمالية سيعتبر هجوما على جميع الحلفاء".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: ندرس سبل مساعدة تركيا بمواجهة الجيش السوري بمحافظة إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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