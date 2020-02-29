أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن "بلاده سجلت انخفاضاً كبيراً في حدة العنف بأفغانستان خلال الأيام الستة الماضية، واميركا تراقب الوضع عن كثب كي ترى ما إذا كانت إيران تعمل على تقويض جهود إقرار السلام والمصالحة في أفغانستان".
وجاء هذا الإعلان من بومبيو قبل يوم من موعد توقيع واشنطن اتفاق هدنة مع حركة "طالبان"، يضمن انسحاب القوات الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: نشيد بانخفاض العنف في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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