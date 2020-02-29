بومبيو: نشيد بانخفاض العنف في أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، أن "بلاده سجلت انخفاضاً كبيراً في حدة ​العنف​ ب​أفغانستان​ خلال الأيام الستة الماضية، و​اميركا​ تراقب الوضع عن كثب كي ترى ما إذا كانت ​إيران​ تعمل على تقويض جهود إقرار ​السلام​ والمصالحة في أفغانستان".

وجاء هذا الإعلان من بومبيو قبل يوم من موعد توقيع ​واشنطن​ اتفاق هدنة مع حركة "طالبان"، يضمن انسحاب ​القوات الأميركية​.