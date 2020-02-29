الخارجية البريطانية: الهجوم بإدلب أحدث أخطر أزمة إنسانية بتاريخ الأزمة السورية

دان وزير الخارجية البريطاني ​دومينيك راب​، في بيان، "مقتل 33 جندياً تركياً في ​سوريا​"، معرباً عن "تعازينا للحكومة والشعب التركيين، وندعم جهود تركيا حليفتنا في ​الناتو​، للتفاوض على تحقيق وقف فوري ودائم ل​إطلاق النار​ في إدلب، لأن ذلك أمر ضروري لمنع تدهور الوضع الخطير أصلا".

واعتبر راب أن ما حدث أمس يدل على "الطبيعة المتهورة والوحشية للهجوم الذي يقوم به ​النظام السوري​ و​روسيا​ في إدلب، وان الهجوم أحدث أخطر أزمة إنسانية في تاريخ ​الأزمة السورية​ بأكملها، ولا يوجد ما يبرر هذا التجاهل الصارخ للقانون الدولي والأخلاق الإنسانية الأساسية"، متعهدا بـ"العمل مع شركاء ​بريطانيا​ لتشديد العقوبات المفروضة على ​الحكومة السورية​، حتى توقف هذه الجرائم".