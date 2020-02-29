الخارجية البريطانية: الهجوم بإدلب أحدث أخطر أزمة إنسانية بتاريخ الأزمة السورية

دان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في بيان، "مقتل 33 جندياً تركياً في سوريا"، معرباً عن "تعازينا للحكومة والشعب التركيين، وندعم جهود تركيا حليفتنا في الناتو، للتفاوض على تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في إدلب، لأن ذلك أمر ضروري لمنع تدهور الوضع الخطير أصلا".
واعتبر راب أن ما حدث أمس يدل على "الطبيعة المتهورة والوحشية للهجوم الذي يقوم به النظام السوري وروسيا في إدلب، وان الهجوم أحدث أخطر أزمة إنسانية في تاريخ الأزمة السورية بأكملها، ولا يوجد ما يبرر هذا التجاهل الصارخ للقانون الدولي والأخلاق الإنسانية الأساسية"، متعهدا بـ"العمل مع شركاء بريطانيا لتشديد العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، حتى توقف هذه الجرائم".
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