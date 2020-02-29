مندوب تركيا في الأمم المتحدة: ننسق حركتنا في منطقة خفض التصعيد مع الجانب الروسي

أكد مندوب ​تركيا​ الدائم لدى ​​الأمم المتحدة​​، فريدون سينيرلي أوغلو، خلال جلسة لمجلس الامن، انه "يتم تنسيق جميع التحركات للقوات التركية في ​سوريا​ بمنطقة خفض التصعيد مع الجانب الروسي"، مشيراً الى ان "الهجوم على ​القوات التركية​ في إدلب كان متعمداً، والنظام وحلفاؤه يسعون إلى جر تركيا إلى حرب قذرة"، لافتاً الى ان "الرئيس السوري بشار الاسد لا يمثّل الشعب السوري ولا يستحق الردّ عليه، وما من شك في أن النظام وحلفاءه يسعون لإخلاء إدلب من سكانها".

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