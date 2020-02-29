غوتيريس: الأمم المتحدة تستعد لإرسال بعثة إنسانية إلى شمال غرب سوريا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، في ​مؤتمر​ صحفي، انه "يجري تحضير بعثة إنسانية لإرسالها إلى شمال غربي ​سوريا​ من أجل الحصول على صورة واضحة لما يحدث هناك".

هذا وتفاقم الوضع في إدلب بعد أن شن إرهابيو ​هيئة تحرير الشام​ هجوما واسع النطاق على مواقع قوات ​الحكومة السورية​ في 27 شباط الحالي، ورد ​الجيش السوري​ على الهجوم، وفقا ل​وزارة الدفاع الروسية​، بقصف العسكريين الأتراك الذين كان لا ينبغي تواجدهم في الأماكن، التي يشن منها الإرهابيون هجماتهم.