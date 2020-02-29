غوتيريس: الأمم المتحدة تستعد لإرسال بعثة إنسانية إلى شمال غرب سوريا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في مؤتمر صحفي، انه "يجري تحضير بعثة إنسانية لإرسالها إلى شمال غربي سوريا من أجل الحصول على صورة واضحة لما يحدث هناك".
هذا وتفاقم الوضع في إدلب بعد أن شن إرهابيو هيئة تحرير الشام هجوما واسع النطاق على مواقع قوات الحكومة السورية في 27 شباط الحالي، ورد الجيش السوري على الهجوم، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، بقصف العسكريين الأتراك الذين كان لا ينبغي تواجدهم في الأماكن، التي يشن منها الإرهابيون هجماتهم.
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