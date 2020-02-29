المسماري يتهم حكومة السراج بتصفية عدد من أسرى الجيش الوطني الليبي لديها

اعلن المتحدث الرسمي باسم ​الجيش الليبي​ ​اللواء​ أحمد المسماري، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "في الوقت الذي تخرج ​مظاهرات​ في عدة مدن ليبية منددة بالغزو التركي وعمالة وخيانة ​حكومة​ ​فائز السراج​، يتجدد كل يوم اختراق ​الهدنة​ المعلنة في عمليات المنطقة الغربية من قبل العصابات الإرهابية باستخدام المدفعية الثقيلة والمدفعية الصاروخية والهاونات والطائرات التركية المسيرة وخاصة باستهداف الأحياء الآهلة بالسكان في منطقة قصر بن غشير وبئر التوتة وبئر العالم مع تعرض السكان في منطقة الهيرة والعزيزية لانتهاكات جسيمة من قبل مرتزقة أفارقة يقاتلون في صفوف عصابات أسامة جويلي".

ولفت المسماري الى ان "هذه ليس اتهامات بل حقيقة تتجدد يوميا وأصبحت سلوك عدواني يدعمه ​أردوغان​ بسياساته الرعناء، وفي تتابع لسلسلة الإجرام التي تقوم بها العصابات الإرهابية التابعة لحكومة السراج المعززة بوحدات من ​الجيش التركي​ الغازي وعناصر إرهابية متطرفة والتي أصبحت تتطور يوما بعد يوم، قامت بتصفية عدد من عناصر ​الجيش الوطني​ الذين سقطوا في أيديهم ومنهم جرحى ومصابين".