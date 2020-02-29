وزير الثقافة أعلن تعليق الدروس في فروع المعهد الوطني العالي للموسيقى

أعلن ​وزير الثقافة​ ​عباس مرتضى​ أنه "تماهياً مع قرار وزير التربية وحرصاً منا على صحة وسلامة طلاب واساتذة المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار)، سنعلق الدروس في فروع المعهد كافة ابتداءً من صباح يوم السبت الواقع فيه 29 شباط 2020".

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