أعتبر عضو "​حزب الكتائب اللبنانية​" النائب ​نديم الجميل​، في تعليق على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، انه "بدلاً من اغلاق ​المدارس​ ما كان من الأولى الغاء الرحلات القادمة من البلاد المنتشرة فيها ​الكورونا​؟ وتشديد الإجراءات والفحوصات في ​المطار​ و على الحدود؟. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميّل: ما كان من الأولى الغاء الرحلات القادمة من البلاد المنتشرة فيها الكورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.