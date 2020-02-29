رئيس الجامعة اللبنانية يعلن تعليق الامتحانات والدروس في الكليات

أعلن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب "تعليق الامتحانات والدروس في الكليات كافة والفروع ابتداء من صباح يوم السبت الواقع فيه 29 شباط 2020 ولغاية صباح يوم الاثنين 9 أذار 2020 حرصا من الجامعة اللبنانية على سلامة طلابها وذويهم وتماشيا مع اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا كما من انتشار الشعور بالهلع".
وأكد ايوب "استمرار الاعمال الادارية في الجامعة خلال الدوام الرسمي مع التمني على الجميع احترام اجراءات الوقاية الشخصية حفاظا على سلامتهم".
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