رئيس الجامعة اللبنانية يعلن تعليق الامتحانات والدروس في الكليات

أعلن رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد ايوب​ "تعليق الامتحانات والدروس في الكليات كافة والفروع ابتداء من صباح يوم السبت الواقع فيه 29 شباط 2020 ولغاية صباح يوم الاثنين 9 أذار 2020 حرصا من الجامعة اللبنانية على سلامة طلابها وذويهم وتماشيا مع اجراءات ​الوقاية​ من تفشي ​فيروس كورونا​ كما من انتشار الشعور بالهلع".

وأكد ايوب "استمرار الاعمال الادارية في الجامعة خلال الدوام الرسمي مع التمني على الجميع احترام اجراءات الوقاية الشخصية حفاظا على سلامتهم".