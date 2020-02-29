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رئيس الجامعة اللبنانية يعلن تعليق الامتحانات والدروس في الكليات

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أعلن رئيس ​الجامعة اللبنانية​ ​فؤاد ايوب​ "تعليق الامتحانات والدروس في الكليات كافة والفروع ابتداء من صباح يوم السبت الواقع فيه 29 شباط 2020 ولغاية صباح يوم الاثنين 9 أذار 2020 حرصا من الجامعة اللبنانية على سلامة طلابها وذويهم وتماشيا مع اجراءات ​الوقاية​ من تفشي ​فيروس كورونا​ كما من انتشار الشعور بالهلع".

وأكد ايوب "استمرار الاعمال الادارية في الجامعة خلال الدوام الرسمي مع التمني على الجميع احترام اجراءات الوقاية الشخصية حفاظا على سلامتهم".

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