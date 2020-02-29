طقس يوم غد غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ورياح ناشطة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن الحوض الشرقي للمتوسّط يتأثر يوم غد السبت بمنخفض جوي يؤدي الى طقس متقلّب وممطر ويستمر حتى بعد ظهر يوم الأحد، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

السبت: غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ ورياح ناشطة قد تصل سرعتها الى 75 كلم/ساعة خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر، تتساقط ​أمطار​ خفيفة محلية تصبح متفرقة اعتباراً من بعد الظهر مصحوبة بعواصف رعدية وتشتد غزارتها ليلا ، تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1700 متر وما فوق خلال ​النهار​ وتتدنى ليل السبت /الاحد لتلامس الـ1100متر . كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات .

الأحد: غائم الى غائم جزئياً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة فجرا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، يتحسن ​الطقس​ تدريجياً اعتبارا من بعد الظهر. نحذر من تكوّن الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو الـ1300 خلال الليل وساعات الصباح الاولى.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع محدود بدرجات الحرارة. نحذر من تكوّن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو الـ1500م خلال الليل وساعات الصباح الاولى.