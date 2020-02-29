أصدرت بلدية ​كفركلا​ بيانا أعلنت فيه "من باب الحرص على سلامة أهل المدينة ورغم عدم وجود اي حالة كورونا في بلدتنا تقرر الغاء سوق السبت ابتداء من يوم الغد وحتى اشعار اخر ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية كفركلا تقرر الغاء سوق السبت اعتبارا من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.