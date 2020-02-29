غريتا تونبرغ تدعو الشباب البريطاني إلى التعبئة من أجل المناخ

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بريستول: دعت الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ الشباب البريطاني إلى التعبئة في سبيل التصدي للانتهاكات البيئية، وذلك خلال مشاركتها في مسيرة من أجل المناخ في مدينة بريستول في جنوب غرب إنكلترا الجمعة.

وقالت تونبرغ البالغة 17 عاما "لا شيء يُبذل من أجل حل أزمة" المناخ، "لكني لن ألتزم الصمت فيما العالم يحترق".

وشارك الآلاف (20 ألف شخص بحسب الشرطة وحوالى 30 ألفا وفق المنظمين) في المسيرة الشبابية من أجل المناخ التي انطلقت من أمام جامعة "كولدج غرين"، متحدين الطقس الماطر.

ودعت المراهقة السويدية التي استحالت ناطقة باسم جيل يسكنه هاجس التغير المناخي منذ إطلاقها "الإضراب الدراسي" من أمام البرلمان السويدي في آب/أغسطس 2018، أترابها إلى "التحلي بالصبر".

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وقالت "إذا ما مارس عدد كاف من الأشخاص ضغوطا من أجل التغيير فإن هذا التغيير سيحصل".

وأضافت "التعبئة تؤتي بثمارها، لذا أطلب منكم التحرك"، ضاربة مثالا على ذلك مطار بريستول الذي رفضت السلطات المحلية مشروع توسعته مطلع شباط/فبراير بعد تحركات استمرت أياما عدة لناشطين بيئيين احتجاجا على الأثر البيئي للمشروع.

وأكدت تونبرغ "لن نسكت. نحن التغيير والتغيير حاصل لا محال، شئتم أم أبيتم"، متهمة "من هم في السلطة" بأنهم "خانوا" مواطنيهم.

