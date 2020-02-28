السرقة ترغم “بنت الستاتي” على تأجيل إصدار ألبومها

أجلت مغنية الراب إلهام، المعروفة في ميدان الراب بلقب “ily”، طرح أول ألبوم غنائي في مسيرتها الفنية، وذلك بسبب سرقة هاتفها المحمول من طرف صديقتها، إذ فقدت جراء ذلك جميع أعمالها، التي كانت ذاكرة في هاتفها.

وأخبرت “إلي”، أخيرا، جمهورها بأن إحدى صديقاتها سرقت منها هاتفها المحمول، الذي يحتوي على جميع أعمالها، موضحة أنها لن تسكت عن هذا الموضوع، لكن ذلك يرغمها على تأخير موعد إصدار ألبومها.

وينتشر المشكل، الذي تواجهه إلهام، المعروفة لدى الجمهور أكثر بلقب “بنت الستاتي”، في وسط الراب بين الشباب، حيث يتسبب مقربون منهم بضياع مجهوداتهم في الأعمال، التي يحضرونها، إما بسرقة الحواسيب، أو الهواتف، أو اختراقها، وحذف الأعمال الفنية، وسبق أن اشتكى مغني الراب “لانكوني”من الأمر نفسه.

وتعتبر بنت الستاتي أول مغنية راب في الجيل الجديد، بعدما كان الذكور يسطرون على الميدان بقوة، إذ استغلت علاقة الصداقة مع “رابور” شاب، وانطلقت مسيرتها بهذا الشكل، ثم بعدها ظهرت في الساحة الفنية مغنيات راب أخريات.