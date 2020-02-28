“التشامبيونزليغ”.. الرجاء “يتجاوز” عقبة مازيمبي في مباراة الذهاب بثنائية

نجح فريق الرجاء الرياضي في تحقيق الفوز، مساء اليوم الجمعة، على ضيفة مازيمبي الكونغولي، لحساب منافسات ذهاب ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بهدفين دون مقابل.

وسجل هدفي الفوز لفريق الرجاء الرياضي اللاعب مالانغو في الدقيقة الخامسة، مستغلا ركنية نفذها المهاجم سفيان رحيمي في جولة أولى ظهر طيلتها “النسور الخضر” بمستوى جيد رغم الغيابات الوازنة، والمدافع بانون في الدقيقة الـ 79 من الجولة الثانية.

وعمد المدرب جمال السلامي إلى إراحة صانع الألعاب متولي، الذي أقحمه في الجولة الثانية مكان زميله الحافيظي، العائد من الإصابة، وهي التغييرات التي فرضتها معضلة الإصابة التي آلمت بلاعبي القلعة الخضراء.

وحاول الرجاء مضاعفة الغلة من خلال توقيع المزيد من الأهداف حتى يتسنى له خوض مباراة العودة بنوع من الثقة، انطلاقا من معرفة الطاقم التقني المسبقة بقوة الفريق الكونغولي داخل قواعده، وكذلك تحسبا لما قد تحمله مباراة العودة من مفاجآت، قبل أن يكتفي بثنائية نظيفة في انتظار مباراة الإياب، التي يراهن عليها للتأكيد ومواصلة الحلم القاري.