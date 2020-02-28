تدهور المساحات الخضراء العمومية بمدينة الدار البيضاء يدفع السكان إلى الاحتجاج

من المرتقب أن يخوض سكان العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، بعد غد الأحد، مسيرة احتجاجية، دعت إليها جمعية مدرسي العلوم والأرض، من أجل مطالبة المسؤولين عن الشأن المحلي في المدينة بإيقاف الزحف الإسمنتي، على حساب المساحات الخضراء في المدينة.

وفي هذا السياق، قالت لمياء ازميل، عن جمعية مدرسي العلوم والأرض بالدار البيضاء، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن سكان المدينة سيخوضون مسيرة احتجاجية، بعد غد، ستنطلق من حديقة “لارميتاج” إلى حديقة “ماردوخ”، وذلك احتجاجا على عدم احترام المساحات الخضراء من طرف المسؤولين عن التعمير في العاصمة الاقتصادية.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أنه حان الوقت للدفاع عن حق سكان الدار البيضاء في مساحات، وفضاءات خضراء أمام الزحف العمراني، الذي قضى على كل مساحة خضراء ممكنة بالدار البيضاء.

وأشارت المتحدثة، إلى أهمية تحسيس سكان العاصمة الاقتصادية بالحفاظ على ما تبقى من المساحات الخضراء، والمطالبة بالمزيد منها.

يشار إلى أن البيضاويين، يعانون نقصا حادا في المساحات الخضراء، التي تشهد تدهورا، وذلك بسبب انتشار الأزبال داخل الحدائق، ما يقلص من مساحاتها، بينما توصي المنظمات البيئية، والصحية العالمية بحمايتها.