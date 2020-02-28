في أجواء عادية.. منخرطو رجاء بني ملال يصادقون على استقالة الرئيس ولجنة خاصة لتسير النادي  

صادق منخرطو نادي رجاء بني ملال لكرة القدم، على الاستقالة التي تقدم بها محمد عفيف، رئيس المكتب المديري للفريق بالإجماع، وذلك خلال الجمع العام الإستثنائي الذي عُقذ مساء اليوم الجمعة، بقاعة الندوات التابعة للغرقة الفلاحية لجهة بني ملال – خنيفرة.

ولم يتردد منخرطو النادي في الموافقة على الاستقالة التي كان قد تقدم بها عفيف في وقت سابق، بسبب غياب الأجواء الملائمة للعمل على حد تعبيره، كما صادق 18 منخرطا من أصل 24 على التقريرين الأدبي والمالي للنادي.

وفي الأخير، إختار منخرطو الفريق الملالي بشكل توافقي وحسب القوانين المعمول بها، لجنة خاصة ستتكلف بتدبير شؤون النادي إلى غاية متم الموسم الكروي الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن نادي رجاء بني ملال يقبع في المركز الأخير في سبورة ترتيب الدوري الاحترافي برصيد أربع نقاط فقط حصدها من أصل 17 مباراة.