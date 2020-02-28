عثر مواطنون اليوم الجمعة، على جثة رضيع بالقرب من إحدى المخابز الموجودة بشارع علال بن عبد الله.
وكشف شهود عيان لـ”اليوم 24″، أن الرضيع حديث الولادة، عثر عليه داخل حاوية للنفايات، إذ تم إخبار السلطات المختصة، التي حضرت إلى عين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية لتحديد ظروف وملابسات القضية.
ونقلت سيارة إسعاف جثة الرضيع إلى مستودع الأموات، الدوق دي طوفار، قصد تشريحها وتحديد أسباب الوفاة الحقيقية.
وكان حي “طنجة البالية” قد شهدت أول أمس الأربعاء، حادثة مماثلة، إذ تم العثور على جثة رضيع متخلى عنه، ما خلف استنفارا أمنيا في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية خلال أسبوع.. العثور على جثة رضيع داخل حاوية للنفايات بطنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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