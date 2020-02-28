بعد وصول كورونا للبلاد .. وزير الصحة الجزائري يرد على استفسارات المواطنين على الهاتف

وسط حالة الخوف في الجارة الشرقية الجزائر، بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لمواطنة إيطالية، أطلقت الجزائر خطوة جديدة لطمأنة المواطنين.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، زار اليوم الجمعة مركز الاتصال الخاص باستقبال استفسارات الواطنين، للاستفسار حول كل ما يخص الفيروس، وقام بالرد شخصيا على مكالمات المواطنين، والتي تمحورت على الخصوص حول طرق انتقال الفيروس وكيفية الوقاية منه.