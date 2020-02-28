استطلاعا رأي: تفوّق مُعسكر نتنياهو و"المشتركة" تزداد قوّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه القناة الإسرائيلية "12"، حصول حزب الليكود على 35 مقعدًا في الانتخابات الإسرائيلية المُقررة يوم الإثنين المقبل، مقابل 33 مقعدا سيحصل عليها حزب "كاحول لافان"، وسيحصل معكسر نتنياهو على 58 مقعدًا.

في المقابل، توقّع استطلاع نشرت نتائجه القناة الإسرائيلية "13"، وشمل 804 أشخاص، حصول الليكود و"كاحول لافان"، على 33 مقعدًا لكل منهما، مُشيرا إلى حصول معسكر نتنياهو على 56 مقعدًا.

وتوقّع استطلاع القناة الإسرائيلية "13" حصول القائمة المشتركة على 15 مقعدًا، وهذا أكبر عدد مقاعد للمشتركة تنبأت به الاستطلاعات للانتخابات المقبلة.

ويحصل تحالف "العمل – غيشر – ميرتس"، على 9 مقاعد، فيما يحصل "يمينا" على 8 مقاعد، وحزب "شاس" على 8 مقاعد كذلك.

وتوقع الاستطلاع حصول كتلة "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، ويحصل حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، على 7 مقاعد كذلك، فيما لن يتمكن حزب "عوتسما يهوديت"، من تجاوز نسبة الحسم.

أما استطلاع القناة "12"، فتوقع حصول القائمة المشتركة على 14 مقعدًا.

واتفق هذا الاستطلاغ مع استطلاغ القناة "13"، إذ توقع حصول تحالف "العمل – غيشر – ميرتس" على 9 مقاعد.

وأوضح الاستطلاع أن كتلة "يهدوت هتوراة" ستحصل على 8 مقاعد، ليتساوى بذلك مع "شاس" الذي سيحصل على 8 مقاعد أيضا.

وتوقّع حصول "يمينا" على 7 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو"، على 6 مقاعد.

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ووفق هذا الاستطلاع أيضا؛ لن يتمكن حزب "عوتسما يهوديت"، من تجاوز نسبة الحسم.

وفي وقت سابق، يوم الجمعة، أظهر استطلاعان تعادل حزب الليكود بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وكتلة "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، لكن معسكر نتنياهو يتفوق على معسكر غانتس بفارق كبير، رغم أن كتلة اليمين لا تحصل حتى الآن على أغلبية 61 عضو كنيست تمكنها من تشكيل حكومة.

ووفقا للاستطلاعين في صحيفتي "يسرائيل هيوم" و"معاريف"، فإن قوة معسكر نتنياهو 57 مقعدا. وحسب "يسرائيل هيوم"، سيحصل الليكود على 33 مقعدا، تحالف أحزاب اليمين المتطرف "إلى اليمين" 9 مقاعد، شاس 8 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد.

وبحسب استطلاع "معاريف"، يحصل الليكود على 34 مقعدا، شاس 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، "إلى اليمين" 7 مقاعد.

وتوقع استطلاع "يسرائيل هيوم" أن قوة معسكر غانتس 42 مقعدا، بحصول "كاحول لافان" على 33 مقعدا، وكتلة "العمل – غيشر – ميرتس" 9 مقاعد. وحسب استطلاع "معاريف" فإن قوة هذا المعسكر 43 مقعدا، 34 لـ"كاحول لافان"، و9 لـ"العمل – غيشر – ميرتس".

وتحصل القائمة المشتركة وفقا لـ"يسرائيل هيوم" على 14 مقعدا، وحزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد. وتبقى قوة ليبرمان على حالها في استطلاع "معاريف" لكن المشتركة تحصل على 13 مقعدا.

وقال 49% في "يسرائيل هيوم" إن نتنياهو الأنسب لتولي رئاسة الحكومة، بينما يعتقد 35% أن غانتس الأنسب لتولي المنصب. وفي استطلاع "معاريف"، قال 45% إن نتنياهو الأنسب، مقابل 36% اعتبروا أن غانتس الأنسب.

وقال 9% من ناخبي الليكود و11% من ناخبي "كاحول لافان"، في استطلاع "يسرائيل هيوم"، إنهم غيروا رأيهم في أعقاب الحملات الانتخابية والأحداث في الأسابيع الأخيرة، ما يعني أنهم قد يغيرون تصويتهم لحزب آخر.

وشدد 42% على أن الدافع الأساسي لتصويتهم لحزب معين هو رئيس الحزب. ورأى 38% أن إسرائيل متجهة لانتخابات رابعة للكنيست، ما يعني استمرار الأزمة السياسية والفشل في تشكيل حكومة، بينما عبر 31% عن قناعته بأنه ستشكل حكومة يمين بعد الانتخابات القريبة.