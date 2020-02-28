ليبيا: سقوط صواريخ بطرابلس ومطار معيتيقة الدولي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت مصادر متطابقة أن عدة صواريخ "من طراز غراد" سقطت مساء اليوم، الجمعة، في عدة أنحاء من العاصمة الليبية طرابلس، وطالت مطار معيتيقة الدولي، الوحيد الذي لا يزال يعمل في طرابلس، ما أسفر عن إصابة شخص على الأقل وأضرار مادية.

واستهدفت الصواريخ أحياء الهضبة الخضراء وسوق الجمعة وأبو سليم في جنوب شرق طرابلس، وفق شهود عيان ومصور في وكالة الأنباء الفرنسية كان في المكان.

وأشارت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني على صفحتها عبر "فيسبوك" إلى أن "إصابة امرأة نتيجة استهداف منزلها بإحدى القذائف الصاروخية". ونسبت القصف إلى القوات المولية للمشير خليفة حفتر.

Advertisements

وقالت القوات الموالية لهذه الحكومة في بيانها إن "ميليشيات مجرم الحرب حفتر استهدفت بأكثر من 60 صاروخ غراد مطار معيتيقة ومحيطه وعددا من الأحياء السكنية في طرابلس".

وأكدت هيئة مطار معيتيقة سقوط عدة صواريخ في هذه المنشأة التي اضطرت إلى تعليق الرحلات صباح الجمعة.

وقال شهود إن مهبط الطائرات أصيب بصاروخ وجرى إخلاء المطار.

وكان مطار معيتيقة قد تعرض لسقوط قذائف في محيطه الخميس، وعلقت الرحلات لبضع ساعات بسبب "استمرار القصف"، وفق ما كانت قد أعلنته السلطات.

وفي 4 نيسان/ أبريل 2019، شنت القوات الموالية للمشير حفتر هجوما باتجاه طرابلس للسيطرة عليها. ومنذ ذلك الوقت، هاجمت مطار معيتيقة عدة مرات لاتهامها حكومة الوفاق باستخدامه لأغراض عسكرية.

وكان طرفا النزاع توصلا الأحد الماضي، عقب مباحثات غير مباشرة استضافتها مدينة جنيف السويسرية إلى "مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار" ينبغي وضع اللمسات الأخيرة عليها في آذار/مارس المقبل، بحسب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. لكنهما لم يحترما بشكل تام الهدنة منذ دخولها حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير.