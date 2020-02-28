نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 27) بيتار تل أبيب بات يام (1-2) أخاء الناصرة اتحاد أبناء سخنين (1-1) أبناء اللد الوحدة كفر قاسم (3-0) هبوعيل أم الفحم الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 22) هبوعيل كفر كنا (0-0) النادي الرياضي حيفا هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (0-2) هبوعيل إكسال عيروني طبريا (1-0) النادي الرياضي دبورية النادي الرياضي الطيرة (3-1) هبوعيل باقة الغربية أبناء عرعرة عارة (1-1) مكابي تسور شالوم مكابي كريات آتا (0-2) أبناء زلفة الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 24) هبوعيل قلنسوة (1-1) هبوعيل هود هشارون شمشون أبناء الطيبة (2-0) هبوعيل كفر قاسم هبوعيل محنيه يهودا (4-0) هبوعيل كفر برا عوتسماة حولون (1-6) شباب الطيبة أبناء يافا (1-2) شمشون تل أبيب الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 24) مكابي نتيفوت (6-0) شباب رهط مكابي كريات ملاخي (2-4) عيروني كسيفة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 24) أبناء بئر المكسور (1-0) أخاء عكا مكابي معلوت ترشيحا (2-1) النهضة الناصرة بيتار نهريا (2-3) أبناء نحف شباب سخنين (2-1) أبناء طوبا أبناء الجولان والجليل (0-0) أبناء كابول شباب كفر كنا (0-2) هبوعيل البعينة اتحاد أبناء مجد الكروم (2-0) شباب طمرة Advertisements الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية (الجولة 24) أبناء الفريديس (3-1) النادي الرياضي بردس حنا اتحاد أبناء جت (2-3) عيروني نيشر مكابي أم الفحم (0-1) هبوعيل طيرات هكرمل اتحاد أبناء كفر قرع (4-0) هبوعيل رموت منشيه هبوعيل بيت شان (0-1) هبوعيل صندلة مكابي نافيه شأنان (0-1) اتحاد أبناء باقة مكابي عرب النجيدات (1-2) أبناء الرينة الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 21) هبوعيل شلومي (0-5) اتحاد أبناء كفر سميع هبوعيل نهريا (0-6) أبناء أبو سنان هبوعيل صفد (2-0) أبناء جديدة المكر الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 21) هبوعيل عرابة (5-1) بيتار كفر كنا اتحاد أبناء كفر ياسيف (3-0) نادي كرة قدم البعينة نجيدات الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 23) هبوعيل مرحافيم (4-1) شباب اللقية هبوعيل شقيب السلام (1-4) عيروني بيت شيمش مكابي أشكلون (1-5) شباب الهواشلة هبوعيل رهط (0-4) هبوعيل سديروت الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 21) شباب إكسال (1-6) أخاء بئر المكسور الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 23) بيتار حيفا (2-1) مكابي عسفيا أبناء جسر الزرقاء (2-1) هبوعيل أور عكيفا هبوعيل يوكنعام (0-2) هبوعيل دالية الكرمل الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 23) أبناء الطيرة (3-2) هبوعيل جلجولية هبوعيل أورنيت (0-1) نادي كرة قدم كفر قاسم

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