الأمم المتحدة: نزوح نحو 4 ملايين يمني منذ بداية الحرب

الجمعة 28 فبراير 2020

صورة أرشيفية

أكدت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن الحرب اليمنية أدت لنزوح نحو 4 مليون شخص مازالوا مشردين منذ بداية النزاع.



وذكر تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أنه مع دخول النزاع عامه الخامس لا يزال اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم مع مستويات مذهلة من الاحتياجات الإنسانية.

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وتابع التقرير أن 80% من السكان، أي نحو 24.1 مليون شخص يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية.

ولفت التقرير إلى تميز الصراع في اليمن بدورات النزوح والعودة، لافتاً إلى أنه تم تشريد ما يصل إلى 4 ملايين شخص ما زالوا مشردين منذ بداية النزاع.

وأكد تشرد أكثر من 2.5 مليون شخص في عامي 2015 و 2016 في بداية النزاع، فيما نزح 327 ألف و924 شخص آخرين في عام 2017.

وأشار التقرير إلى أنه تم تشريد أكثر من 730 ألف شخص في عام 2018، فيما كان النزوح في عام 2019 أكثر محلية، حيث انتقلت الأسر النازحة إلى أماكن قريبة من مكان إقامتها المعتاد، ما أضاف عبئاً على المراكز السكانية الأصغر داخل نفس المحافظة.