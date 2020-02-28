اخبار العالم

الزعتر: حجب تركيا لمواقع التواصل يؤكد أن خسائرها في تصاعد

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الزعتر: حجب تركيا لمواقع التواصل يؤكد أن خسائرها في تصاعد والان مع التفاصيل

الجمعة 28 فبراير 2020

صورة أرشيفية

علق الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، على حجب تركيا لمواقع التواصل الاجتماعي بعد القصف الجوي الذي استهدف جنودا أتراك في إدلب السورية ليلة أمس.

Advertisements

وكتب الزعتر، عبر حسابه على موقع تويتر: تركيا تحجب مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرض الجيش التركي لخسائر فادحة في إدلب.

ورأى أن هذا التعتيم الذي يفرض النظام التركي يؤكد أن حالة الخسائر التركية في تصاعد ويحاول النظام إخفاء الحقيقة.

وأقرت تركيا بمقتل 22 من جنودها وإصابة آخرين بقصف جوي في مدينة سراقب بإدلب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزعتر: حجب تركيا لمواقع التواصل يؤكد أن خسائرها في تصاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا