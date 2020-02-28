اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن مقتل منتسبين واصابة اخر بهجومي ارهابيين في داقوق والحمدانية.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القوات الأمنية في كركوك اجرت عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية تعرضت على احد نقاط اللواء ٤٥ في الفرقة ١١ بقرية مطيق شمال قضاء داقوق، مما ادى الى استشهاد مقاتل وإصابة آخر".
واضافت ان "عناصر إرهابية اخرى تعرضت على الفوج الثالث باللواء ٥٦ في الحشد الشعبي في قرية الحمدانية في القضاء ذاته، وقد أسفر هذا التعرض عن استشهاد مقاتل".
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الأمني تعلن مقتل منتسبين واصابة اخر بهجومين منفصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.