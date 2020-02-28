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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء الجمعة، 28/شباط/2020، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة أن الحالتين الجديدتين لبحرينية وسعودية عادتا من إيران بؤرة الفيروس.
وفي وقت سابق، أكدت الوزارة، أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا ليست في خطر وتتماثل للشفاء.
وأكدت صفاء الخواجة، استشارية الأمراض المعدية بوزارة الصحة البحرينية، أن جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا ليست في خطر وتتماثل للشفاء وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة، حيث تخضع للمتابعة الحثيثة تحت إشراف طاقم طبي متخصص.
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