الكويت تجلي العشرات من مواطنيها في إيطاليا بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020

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أجلت الكويت، اليوم الجمعة، عشرات الكويتيين الذين طلبوا مغادرة العاصمة الإيطالية روما، بمساعدة سفارة الكويت هناك، على خلفية تفشي العدوى بفيروس كورونا "كوفيد -19"، بحسب وكالة الانباء الكويتية "كونا".



وذكر القائم بالأعمال المستشار سامي الزمانان، خلال إشرافه على إجراءات سفر الكويتيين في مطار روما الدولي، أن الرحلة الخاصة التي سيرتها الخطوط الجوية الكويتية أقلعت في موعدها، وعلى متنها 53 كويتياً رغبوا في المغادرة، ممن تواصلت معهم السفارة لتيسير عودتهم.

وأضاف الزمانان أن السفارة على تواصل مستمر مع باقي الكويتيين الذين لم يغادروا على رحلة اليوم، تمهيداً لتيسير سفرهم على رحلات الخطوط الكويتية القادمة المجدولة، ابتداء من بعد غد "الأحد"، مشيراً إلى أن طائرة أولى أجلت "الأربعاء" أكثر من 100 كويتي من مدينة ميلانو.