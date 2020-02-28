شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: حجب تركيا لمواقع التواصل يؤكد أن خسائرها في تصاعد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 28 فبراير 2020 الخليج 365 ـ متابعات علق الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، على حجب تركيا لمواقع التواصل الاجتماعي بعد القصف الجوي الذي استهدف جنودا أتراك في إدلب السورية ليلة أمس.

Advertisements وكتب الزعتر، عبر حسابه على موقع تويتر: تركيا تحجب مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرض الجيش التركي لخسائر فادحة في إدلب. ورأى أن هذا التعتيم الذي يفرض النظام التركي يؤكد أن حالة الخسائر التركية في تصاعد ويحاول النظام إخفاء الحقيقة. وأقرت تركيا بمقتل 22 من جنودها وإصابة آخرين بقصف جوي في مدينة سراقب بإدلب.

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