شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع التركية: مقتل جندي جديد في إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الدفاع التركية إن أحد جنودها قُتل وأصيب اثنان آخران في قصف لقوات النظام السوري في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، وذلك بعد يوم من مقتل 33 جنديا تركيا في هجوم بالمنطقة.

وكانت الرئاسة التركية قالت في وقت سابق الجمعة إن الرئيس رجب طيب أردوغان اتفق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لمواجهة المأساة الإنسانية في محافظة إدلب السورية.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن ترمب ندد في الاتصال بالهجوم الذي أسفر عن مقتل جنود أتراك شمال غرب سوريا، وجدد ترمب التأكيد على دعم جهود تركيا لخفض التصعيد في إدلب.

من جانب آخر أدانت ألمانيا على لسان المستشارة أنجيلا ميركل، ما أسمتها الهجمات الوحشية ضد القوات التركية في إدلب.