مستشفى الياس الهراوي نفت إستقبال أي حالة مصابة بكورونا

نفت إدارة مستشفى الرئيس ​الياس الهراوي​ الحكومي في ​المعلقة​ زحلة، في بيان "ما ورد عبر إحدى الوسائل الإعلامية عن أن المستشفى إفتتحت اي قسم لمعالجة المصابين ب​الكورونا​، او انها استقبلت 9 ​حالات​ مصابة بفايروس الكورونا"، مؤكدة أنه "لغاية تاريخه لم يرد إلى المستشفى أي حالة مصابة او أي حالة مشبوهة".

وشددت إدارة المستشفى على أنها "اتخذت كل الاحتياطات المطلوبة اسوة بكل ​المستشفيات​ وكل التدابير التي اعلنت عنها ​وزارة الصحة​، إضافة الى الاحتياطات المطلوبة وكيفية التصرف مع الحالات المشكوك بأمرها ريثما يتم نقلها مباشرة الى ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​، كون مستشفى الهراوي ليس مجهزا بأي غرفة عزل ولا يستطيع معالجة أي مصاب بهذا الفيروس وما تتطلبه هذه المعالجة والحالات الطبية من مواصفات صحية غير متوفرة في المستشفى".