حتي ولودريان عقدا خلوة في باريس تناولت الإصلاحات اللازمة لتنفيذ سيدر

زار وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ ​وزارة الخارجية الفرنسية​، حيث التقى نظيره الفرنسي إيف لودريان، وعقدا خلوة طويلة استمرت أكثر من ساعة ونصف ساعة تناولا فيها الأوضاع ال​لبنان​ية وسبل مساعدة ​فرنسا​ للبنان وكيفية تطبيق الإصلاحات اللازمة لتنفيذ مقررات ​مؤتمر سيدر​ والإمكانات المتاحة للبنان لمواجهة ​الأزمة​ الاقتصادية الحادة". وتم التطرق خلال اللقاء أيضا إلى أوضاع المنطقة العربية. كما التقى حتي المنسق الفرنسي لمؤتمر "سيدر" السفير ​بيار دوكان​، وتم البحث في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية وكيفية وجوب وضع الإصلاحات اللازمة لتطبيق مقررات "سيدر".

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