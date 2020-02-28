يمين عن فيروس كورونا: صحة الناس والمواطن اهم من القوى السياسية جميعها

أكدت عضو المكتب السياسي في تيار "المردة" فيرا يمين، في حديث تلفزيوني، ان الكلام الذي صدر على لسان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن "ضرورة ايقاف الرحلات الجوية مع ايران، وعدم ذكر بلدان اخر كإيطاليا او دول اخرى، دليل على التسييس الحاصل بهذا الملف، ويجب الانتباه الى ان صحة الناس اهم من القوى السياسية جميعها ولهذا السبب قامت وزارة الاشغال العامة والنقل اليوم، يإقاف الرحلات الجوية مع عدد من الدول".
ولفتت يمين الى ان "ايران تأتي في اخر ترتيب الدول الاكثر اصابة بالكورونا، وبالطبع قلبنا على كل الدول التي ينتشر بها هذا الفيروس وتعاني حالياً، على امل ان يتم الوصول الى علاج قريب،"، متسائلة: "لماذا اتى هذا الفيروس بهذا التوقيت تحديداً اي قبل الانتخابات الرئاسة الاميركية؟ ولماذا عندما انخفضت نسبة المصابين بالفيروس قامت منظمة الصحة العالمية يتحويل الفيروس الى وباء والجميع يعلم ان المنظمة تتبع للولايات المتحدة الاميركية"؟.
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