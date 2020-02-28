يمين عن فيروس كورونا: صحة الناس والمواطن اهم من القوى السياسية جميعها

أكدت عضو المكتب السياسي في تيار "المردة" ​فيرا يمين​، في حديث تلفزيوني، ان الكلام الذي صدر على لسان رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ عن "ضرورة ايقاف الرحلات الجوية مع ​ايران​، وعدم ذكر بلدان اخر كإيطاليا او دول اخرى، دليل على التسييس الحاصل بهذا الملف، ويجب الانتباه الى ان صحة الناس اهم من القوى السياسية جميعها ولهذا السبب قامت ​وزارة الاشغال العامة والنقل​ اليوم، يإقاف الرحلات الجوية مع عدد من الدول".

ولفتت يمين الى ان "ايران تأتي في اخر ترتيب الدول الاكثر اصابة ب​الكورونا​، وبالطبع قلبنا على كل الدول التي ينتشر بها هذا الفيروس وتعاني حالياً، على امل ان يتم الوصول الى علاج قريب،"، متسائلة: "لماذا اتى هذا الفيروس بهذا التوقيت تحديداً اي قبل ​الانتخابات​ الرئاسة الاميركية؟ ولماذا عندما انخفضت نسبة المصابين بالفيروس قامت ​منظمة الصحة العالمية​ يتحويل الفيروس الى وباء والجميع يعلم ان المنظمة تتبع للولايات المتحدة الاميركية"؟.