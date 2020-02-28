تساءل عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​نديم الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "بعد مرور شهر على استلام ​الحكومة​ زمام الأمور، ألم يحن الوقت لتطلعنا على خطّتها أو خارطة الطريق لمعالجة الأزمة؟ وألم يحن الوقت لخلق خليّة طوارئ وفريق متخصّص لتدبير الأزمات؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل: ألم يحن الوقت لتطلعنا الحكومة على خطتها أو خارطة الطريق لمعالجة الأزمة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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